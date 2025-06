Саммит «ЦА — Китай», строительство АЭС и непогода в регионах — обзор новостей за минувшую неделю

Саммит «Центральная Азия — Китай»

Минувшая неделя началась насыщенно. В понедельник Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя Китайской Народной Республики.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами. В ходе переговоров Глава государства назвал Китай добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером Казахстана. По итогам переговоров было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.

17 июня в столице Казахстана начал работу второй саммит «Центральная Азия — Китай». В рамках мероприятия в Астану для участия в саммите прибыли Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

После встречи всех гостей, Касым-Жомарт Токаев открыл работу второго саммита «Центральная Азия — Китай».

Свое вступительное слово Глава государства начал с благодарности Председателю КНР Си Цзиньпину за его твердую приверженность курсу на всестороннее сотрудничество со странами Центральной Азии.

— Мы высоко ценим последовательную и миролюбивую политику Китая, которая способствует стабильному развитию и углублению сотрудничества с государствами Центральной Азии. Это открывает уникальные возможности для созидательного партнерства и построения общего будущего, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также выразил признательность главам братских центральноазиатских государств за их активную вовлеченность в работу саммита и неизменную поддержку регионального сотрудничества.

Фото: Акорда

Выступая на саммите, Глава государства РК сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. А также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая и предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований.

Выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай», Президент РК также предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык.

Кроме того, Президент РК призвал страны Центральной Азии объединиться в борьбе с киберпреступностью и предложил создать экспертную платформу для развития логистики между ЦА и Китаем.

В свою очередь Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита «Центральная Азия — Китай» высказался о тарифной и торговой войне.

Во время саммита стало известно, что Китай предоставит странам Центральной Азии грант в размере 1,5 млрд юаней.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором саммите «Центральная Азия — Китай» заявил о заинтересованности страны в реализации совместных проектов с Китаем в области искусственного интеллекта.

О чем говорил Президент Казахстана на саммите можно почитать здесь.

Фото: Акорда

Подписание Астанинской декларации официально завершило второй саммит «Центральная Азия — Китай».

Президент Казахстана Указом от 17 июня 2025 года одобрил Договор о вечной дружбе стран ЦА и Китая. Полный текст можно читать здесь.

Также было подписано соглашение о создании международного проекта Silk Way Star в присутствии глав государств между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая. Silk Way Star — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Он включает в себя яркие кросс-культурные музыкальные коллаборации, конкурсные выступления, шоу и гала-концерт, которые можно будет смотреть в эфире телеканалов Silk Way и CGTN.

Фото: Акорда

Не обошлось и без подарков. Президент РК заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране.

После завершения саммита «Центральная Азия — Китай» Касым-Жомарт Токаев тепло попрощался с Си Цзиньпином в аэропорту.

Фото: Акорда

Рабочая поездка Президента по столице

После завершения саммита «Центральная Азия — Китай» Глава государства совершил объезд ряда объектов в Астане.

Президент посетил многофункциональный комплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане, введенный в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора.

Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра «Даулет». Спортобъект является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.

Ещё один объект, который посетил Президент страны — завод Stadler Kazakhstan. На предприятии Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на этом заводе.

В рамках рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с деятельностью предприятия MFA International — крупнейшего в Турции и одного из трех ведущих в Европе производителей индустриальных респираторов и противогазов.

Затем Президент осмотрел выставку столичных предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения.

Фото: Акорда

Следующими объектами, которые посетил Глава государства, стали завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане и завод по производству сэндвич-панелей KazPan.

После объезда ряда производств столицы, Президенту представили ландшафтный мастер-план аллеи Мыңжылдық. Проект охватывает 942 гектара в южной части города в районе Сарайшык. Линейный парк связывает между собой жилые кварталы, социальные объекты, школы, железнодорожный вокзал, скверы и улично-дорожную сеть с пешеходными и велосипедными маршрутами.

Фото: Акорда

Поддержка АПК, обеспечение продовольственной безопасности и утечка персональных данных казахстанцев

В минувшую неделю в Правительстве страны был рассмотрен ряд важных вопросов. Одним из актуальных все еще остается поддержка АПК. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане на кредитование сельхозпроектов предусмотрено 50 млрд тенге.

Глава Кабмина сообщил, что Правительством проводится системная работа по развитию мясного животноводства, включая насыщение внутреннего рынка соответствующими запасами продукции, стимулирование создания региональных сельскохозяйственных кооперативов, развитие убойной инфраструктуры, а также меры финансовой поддержки. К примеру, в ряде населенных пунктов Казахстана началась поэтапная реконструкция примитивных убойных площадок в современные специализированные убойные пункты.

Также Правительство усиливает поддержку аграриев. В этой связи предусмотрено 200 млрд тенге на 141 инвестпроект.

Фото: gov.kz

Что касается защиты полей от вредителей, Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов Мажилиса о разработке регионального плана по борьбе с саранчой и мошками в Туркестанской области. Кроме того, глава Кабмина сообщил о реализуемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Также Премьер-министр провел совещание по вопросу прохождения вегетационного периода, в ходе которого поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками.

Фото: Правительство

На прошедшей неделе в Правительстве, кроме проблем АПК, обсуждался и ряд других важных вопросов. Среди них — логистика с соседними странами. Стало известно, что в Казахстане на границе с Китаем появится новая объездная дорога. Премьер-министр РК провел встречу с председателем Совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренсом для обсуждения плана по строительству объездной дороги на пункте пропуска «Нур Жолы». Между тем, автоматизированные станции измерения (АСИ) веса автомобилей на дорогах Казахстана оснастят видеокамерами. А для усиления фитосанитарного контроля в стране последовательно реализуется комплекс мер.

Что касается вопросов, касающихся промышленности, Олжас Бектенов в Карагандинской области проверил реализацию поручений Президента по развитию промышленности, ЖКХ и АПК и назвал Карагандинскую область ключевым промышленным регионом страны.

В конце рабочей недели глава Кабмина провел совещание по реализации казахско-китайских соглашений по итогам переговоров на высшем уровне, где поручил обеспечить реализацию соглашений между Казахстаном и КНР.

Фото: Правительство

Резонанс среди граждан страны вызвала новость об утечке персональных данных казахстанцев. В Минцифры прокомментировали данную информацию. Позже вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева подтвердила новость о масштабной утечка персональных данных казахстанцев в сети. По ее словам, в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей, что охватывает большую часть населения страны.

Фото: freepik.com

19 июня заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Парламент о бюджете страны

На прошедшей неделе в Мажилисе заслушали отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Как доложили в Минфине, дефицит бюджета в 2024 году составил 3,6 трлн тенге. В свою очередь депутат Мажилиса Уласбек Садибеков озвучил основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2024 год. Он отметил министерства, которые не освоили бюджет в прошлом году.

Мажилисмены также заявили, что несмотря на рекомендации Высшей аудиторской палаты и заявленные цели по поддержке бизнеса, системные перекосы в исполнении бюджета сохраняются.

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов потребовал пересмотреть социальные расчетные показатели в Казахстане. По его словам, прожиточный минимум в Казахстане должен быть 115 тысяч тенге.

В минувшую неделю стало известно, что Казахстан возьмет у Международного банка реконструкции и развития заем на 84 млрд тенге для проведения волоконно-оптических сетей и широкополосного Интернета в более чем тысяче отдаленных сел. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Мажилиса. Однако депутаты выразили свое недовольство по этому поводу.

Фото: Мажилис

Председатель Сената Маулен Ашимбаев предложил министру финансов Мади Такиеву прекратить планирование бюджета в узком кругу и проработать механизмы привлечения независимых экспертов и общественных советов к процессу планирования бюджета.

Между тем, вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что с января по май текущего года план по доходам бюджета выполнен на 100,5%.

Законопроекты недели: амнистия, противодействие отмыванию доходов и отсрочка от армии

Одним из обсуждаемых законов, принятых в минувшую неделю, стал закон об амнистии к 30-летию Конституции, одобренный Сенатом. По предварительным расчетам, амнистия охватит свыше 15,1 тыс. человек.

Не меньший интерес среди казахстанцев вызвало заявление министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сообщил, что в Казахстане планируют признать программу Foundation официальной частью образовательного процесса. Это позволит ее участникам получать статус студента и право на отсрочку от призыва.

А вот законопроект о соцгарантиях для силовиков Сенат вернул в Мажилис для внесения ряда поправок.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Тем временем, руководитель управления развития строительной отрасли Минпромышленности и строительства Ерлан Кулушев рассказал о том, какие изменения внесут в закон по вопросам долевого участия, автомобильных дорог и перевозок лиц с инвалидностью, чтобы усилить защиту прав дольщиков в Казахстане.

Депутаты Мажилиса также приняли во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также стало известно, что в Казахстане ведется работа над проектом закона «О нефтегазохимической промышленности».

АЭС в Казахстане: экобезопасность, бюджет и контроль качества строительства

В Агентстве РК по атомной энергии рассказали, по каким критериям определяли лидера международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, а также обсуждались вопросы отходов и экобезопасности на первой АЭС.

Что касается бюджета, планируемого на строительство АЭС, в Агентстве РК по атомной энергии заявили, что говорить об окончательной стоимости строительства первой в Казахстане атомной электростанции пока преждевременно. Вместе с тем, в Агентстве сообщили, что тариф на электроэнергию, которая будет вырабатываться будущей АЭС, определят по итогам межведомственных расчетов и он будет напрямую зависеть от ряда ключевых факторов.

Качество и безопасность строительства первой в Казахстане атомной электростанции будут находиться под многоступенчатым контролем.

Фото: Midjourney

Также в Агентстве РК по атомной энергии прокомментировали риски, связанные с участием российской госкорпорации «Ростатом» в строительстве АЭС в Казахстане. Как заверили в Агентстве, Росатом не включен в санкционные списки.

Помимо этого, в Агентстве РК по атомной энергии рассказали о том, как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции. Также стало известно, кто станет производителем ядерного топлива, в том числе таблеток для тепловыделяющих сборок (ТВС)

Судебные процессы

Одной из обсуждаемых новостей стало вынесение приговора по делу в отношении экс-судьи Медеуского районного суда Алматы Светланы Жолмановой. Её приговорили к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Жолманова под предлогом помощи в покупке недвижимости и участии в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела миллионами тенге, принадлежащих гражданам.

В Алматы продолжается судебный процесс по делу о пожаре в хостеле, в котором погибли 13 человек. Подсудимый заявил, что арендодатель его обманул, скрыв об изменении целевого назначения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В Илийском районном суде вынесли приговор по делу о смерти 22-летнего Батырхана Ержана, погибшего в ходе съемок на автодроме «Сокол» с участием машины Бейбита Алибекова. Подсудимый получил срок в 1,5 года.

В минувшую неделю Верховный суд рассмотрел уголовное дело о гибели шестилетней Лизы Пылаевой в кассационной инстанции по протесту прокурора. Оправдательный приговор остался без изменений.

Эвакуация казахстанцев из Ирана и Израиля

Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. По информации МИД, на 16 июня в Иране находились 132 гражданина Казахстана, в Израиле — 219. По словам Айбека Смадиярова. 74 казахстанца выехали из Ирана при содействии МИД РК.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Тем временем, председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform сообщила, как проходит возвращение казахстанских туристов из ОАЭ ввиду сложной обстановки на Ближнем Востоке.

По данным МИД, к 18 июня Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока. К пятнице эта цифра достигла 144 граждан.

Жара и ураганный ветер нанесли урон в регионах страны

Неделя началась с аномальной жары во многих областях страны. В понедельник синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах республики и Астане.

Из-за пекла на одной трассе страны деформировалось дорожное полотно

А в Павлодарской области из-за жары общее количество вызовов скорой помощи выросло на 20%.

Фото: pixabay.com

Однако уже в среду «Казгидромет» предупредил о надвигающихся циклонах, которые принесут в Казахстан ливни и спад жары.

Ураганный ветер и ливни, сменившие аномальную жару, нанесли урон в некоторых областях. К примеру, 19 июня 2025 года в 16:44 из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ. Спустя несколько часов работа энергоузла была восстановлена.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Павлодарской области женщину насмерть проткнуло упавшим от сильного ветра деревом. В целом в данном регионе в результате урагана пострадали 10 человек. В восстановлении повреждений в Павлодарской области были задействованы более 300 человек и 103 единицы спецтехники. В связи с последствиями урагана в трех городах и ряде районов области был объявлен режим ЧС.

Фото: акимат Павлодарской области

Из-за непогоды в виде обильных осадков алматинские коммунальные службы тоже были переведены в режим повышенной готовности. Вечером 19 июня на Алматы обрушился шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Непогода привела к срыву кровли, падению деревьев и повреждению автомобилей.

К концу недели синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.

Спортивные достижения

Теннисист из Казахстана Александр Бублик порадовал своих болельщиков, сенсационно обыграв лучшего теннисиста мира. Бублик победил итальянца Янника Синнера в по итогам трех сетов — 3:6, 6:3, 6:4 — и вышел в четвертьфинал. Ранее в интервью корреспонденту агентства Kazinform, Александр Бублик, одна из самых ярких фигур в мировом теннисе, рассказал об исторических результатах Открытого чемпионата Франции, прокомментировал напряжённую встречу с Яником Синнером и поделился своим отношением к призовым.

Спортивными достижениями порадовали и казахстанские борцы. Наша страна завоевала три «золота» на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе.

Фото: НОК

В свою очередь команда Казахстана по стрельбе из лука отметилась двумя золотыми наградами на этапе Кубка Азии в Сингапуре.

Еще три «золота» взяли казахстанцы на этапе Кубка Азии по триатлону.

В китайском Сиане завершился финальный этап Кубка мира по артистическому плаванию, проходящий под эгидой World Aquatics. Наши спортсмены вошли в тройку сильнейших по итогам Кубка мира.

Культура

В культурной жизни страны тоже немало хороших новостей. Казахстанцы покоряют мировые пространства.

Солист «Астана Опера» выступит на крупнейших сценах Японии, Австралии, Новой Зеландии и Китая. А в Париже открылась выставка, посвященная Нургисе Тлендиеву.

Не отстает и отечественная кинематография. Казахстанский фильм «Бауырына салу» признан лучшим на кинофестивале в России.

Димаш Кудайберген выступил на мероприятиях саммита «Центральная Азия — Китай». Также стало известно, что в октябре этого года в Нью-Йорке он даст сольный концерт Stranger на легендарной площадке Madison Square Garden.

Фото: dimashnews.com

На неделе Архив Президента РК официально принял на хранение труды и уникальные документы Абиша Кекилбаева, отражающие его политическую деятельность. Абиш Кекилбаев — выдающаяся личность, оставившая заметный след в истории независимого Казахстана. Чтобы сохранить память о нем, его семья более двух лет назад инициировала масштабную работу по сбору документов и творческого наследия для передачи на постоянное хранение в Архив Президента Республики Казахстан. Документ был подписан внуком государственного деятеля — Абылом Кекилбаевым и директором Архива Президента Алией Мустафиной.

Фото: Виктор Федюнин/ Казинформ

Запомнилась прошедшая неделя и записью в Книге рекордов. В Павлодаре создали 4-метровую инсталляцию, посвящённую священному головному убору казахских женщин — кимешеку. Представители международной организации Global BOOK of RECORDS/GbR официально зарегистрировали огромный головной убор как рекорд и внесли его в новую Книгу мировых рекордов.