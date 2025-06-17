Казахстанцы — в тройке сильнейших по итогам Кубка мира по артистическому плаванию

На домашнем этапе уверенно выступила сборная Китая, завоевав большую часть золотых медалей. При этом на турнире особое значение имели места, занятые спортсменами. Ведь это играло решающую роль для распределения позиций в общем зачете Кубка мира.

В расчет брались все результаты, показанные на прошедших этапах. Всего соревновательный календарь насчитывал четыре ЭКМ. На протяжении сезона Казахстан показывал довольно высокие места, что в итоге позволило нашим спортсменам завершить Кубок мира в числе лидеров.

Так, наша сборная завоевала бронзовую медаль в групповых соревнованиях (по сумме баллов во всех дисциплинах). Призерами стали Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Арина Мясникова, Анна Павлецова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы, Ясмин Туякова, Валерия Столбунова.

Женский дуэт из Казахстана финишировал вторым. В технической программе страну представляли Ясмин Туякова и Арина Пушкина. В произвольной программе вместе с Туяковой баллы набирала Даяна Джаманчалова.

Успешно завершил Кубок мира и смешанный дуэт. В общем зачете Виктория Столбунова и Артур Майданов удержали за собой третью строчку, что подчеркнуло готовность наших атлетов биться на высоком уровне. В мужском соло немного до подиума не хватило Виктору Друзину. Он финишировал на четвертой строчке.

Стоит отметить, что в этом сезоне на ЭКМ наши спортсмены отметились сразу несколькими наградами. В феврале в Париже (Франция) Виктор Друзин завоевал «золото». Эдуард Ким принес стране серебряную медаль. В Хургаде (Египет) Эдуард завершил этап с третьим результатом.

При этом, по итогам прошлого года Виктор Друзин был номинирован на звание «Спортсмен года» по версии World Aquatics.

Артистическое плавание планомерно развивается в Казахстане, о чем говорят промежуточные результаты наших атлетов. Успешные выступления на международной арене подтверждают, что казахстанские спортсмены не только конкурируют с ведущими мировыми школами, но и приближаются в некоторых дисциплинах к мировой элите.