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    17:15, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык

    Выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай», Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Порт Курык в Мангистауской области
    Фото: primeminister.kz

    — Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 000 контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу, — сказал он.

    Глава государства отметил, что исключительно важное значение придается усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ Центральноазиатского региона.

    Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс — один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай — Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север — Юг».

    — Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и социализации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии.

    Ранее в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Морской порт Каспийское море Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Грузоперевозки Логистика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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