Президент Казахстана предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык

— Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 000 контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу, — сказал он.

Глава государства отметил, что исключительно важное значение придается усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ Центральноазиатского региона.

Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс — один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай — Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север — Юг».

— Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и социализации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии.

Ранее в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.