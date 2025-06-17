Президент Казахстана предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык
Выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай», Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 000 контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу, — сказал он.
Глава государства отметил, что исключительно важное значение придается усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ Центральноазиатского региона.
Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс — один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай — Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север — Юг».
— Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и социализации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии.
Ранее в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.