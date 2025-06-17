Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая

Внешнеторговый оборот с Китаем достиг рекордных 95 млрд долларов, из которых 44 млрд приходится на Казахстан.

— Сейчас мы активно работаем над расширением географии взаимных инфраструктурных проектов. Накануне Казахстан и Китай подписали инвестиционное соглашение, которое согласуется с этой приоритетной целью. Уверен, синергия, имеющая все возможности, создаст мощный задел для дальнейшего динамичного и взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Китайской Народной Республикой. Для этого имеются все необходимые условия, — сказал Президент Казахстана.

Он отметил, что совокупный валовый внутренний продукт центральноазиатских государств уверенно приближается к отметке полтриллиона долларов.

За последние пять лет значительно увеличился внутрирегиональный товарооборот, превысивший 10 млрд долларов. В прошлом году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 млрд долларов. 46% данного показателя приходится на Казахстан. Взаимный товарооборот с Китаем достиг 44 млрд долларов.

Глава государства отметил, что важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 млрд долларов.

— В Казахстане успешно работают около 50 тысяч предприятий с участием китайского капитала. Реализованы десятки крупных проектов: нефтегазовых, химических, металлургических, агропромышленных, горнорудных и в других сферах. Политика Казахстана, направленная на широкое привлечение китайских инвестиций, остается твердой и последовательной. Данная стратегия не подвержена политической конъюнктуре, — отметил Президент Казахстана. — Мы видим будущее Центральной Азии как модель совместного развития, в которой успех каждого государства усиливает весь регион. Сегодня перед нашими странами стоит общая задача — обеспечить устойчивый прогресс в условиях растущей глобальной неопределенности. На этом фоне укрепление торгово-экономических связи приобретает особое значение.

В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста экономики. Особое внимание в этой работе отводится к запуску совместных с Китаем предприятий, расширению номенклатуры товаров и увеличению объемов экспорта востребованной на китайском рынке продукции.

— Возлагаем большие надежды на создание высокотехнологических производств четвертого периода, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил крайне важным сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок.

– Рассчитываем на участие китайских компаний в локализации производств агропромышленного комплекса. Новый импульс экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», – сказал он.

Отметим, во втором саммите «Центральная Азия — Китай» принимают участие лидеры всех стран Центральной Азии, а также Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший в Казахстан с визитом.