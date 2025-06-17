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    16:16, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Второй саммит «Центральная Азия — Китай» начался в Астане

    В столице Казахстана начал работу второй саммит «Центральная Азия — Китай», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Второй саммит «Центральная Азия — Китай» начался в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития.

    Особое внимание будет уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов.

    По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.

    Теги:
    Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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