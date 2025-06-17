Второй саммит «Центральная Азия — Китай» начался в Астане

В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов.

По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.