Уголовное дело возбудили по факту утечки данных 16 млн казахстанцев
По факту масштабной утечки персональных данных около 16 миллионов граждан Казахстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, поручение о начале расследования дал лично генеральный прокурор. Материалы уже переданы в Министерство внутренних дел, которое будет вести следствие.
Напомним, об утечке данных казахстанцев сообщила вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева. По ее словам, в открытом доступе оказались около 16 миллионов записей. Это большая часть населения нашей страны. Позже глава Минцифры Жаслан Мадиев прокомментировал слив данных, отметив, что они датируются до 1 мая 2024 года, и свежих утечек не было.
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