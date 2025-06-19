Уголовное дело возбудили по факту утечки данных 16 млн казахстанцев

По его словам, поручение о начале расследования дал лично генеральный прокурор. Материалы уже переданы в Министерство внутренних дел, которое будет вести следствие.

Напомним, об утечке данных казахстанцев сообщила вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева. По ее словам, в открытом доступе оказались около 16 миллионов записей. Это большая часть населения нашей страны. Позже глава Минцифры Жаслан Мадиев прокомментировал слив данных, отметив, что они датируются до 1 мая 2024 года, и свежих утечек не было.

Нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных — читайте в нашем материале.