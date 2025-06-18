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    10:44, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава Минцифры прокомментировал слив данных 16 млн казахстанцев

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенничество в сети
    Фото: Pixabay

    - Эти данные датируются до 1 мая 2024 года. Свежих утечек не было, - заявил Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса.

    Министр пояснил, что подобные базы данных периодически появляются в сети, в том числе Даркнете и мессенджерах.

    - В том числе ФИО, где-то ИИН, где-то номера телефонов, но как только появляются в публичном доступе эти данные, мы сразу же предпринимаем меры по блокированию, например, телеграмм-каналов, чтобы эти данные не были доступны. Это не утечка, и не взлом, и не хакерская атака. Это база данных, которая когда-то утекла, определенные лица собирали, накапливали данные, - сказал министр.

    Ранее об утечке данных казахстанцев сообщила вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева. По ее словам, в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

    Минцифры изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.

    Теги:
    МЦРИАП Общество Утечка данных
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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