Глава Минцифры прокомментировал слив данных 16 млн казахстанцев

- Эти данные датируются до 1 мая 2024 года. Свежих утечек не было, - заявил Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса.

Министр пояснил, что подобные базы данных периодически появляются в сети, в том числе Даркнете и мессенджерах.

- В том числе ФИО, где-то ИИН, где-то номера телефонов, но как только появляются в публичном доступе эти данные, мы сразу же предпринимаем меры по блокированию, например, телеграмм-каналов, чтобы эти данные не были доступны. Это не утечка, и не взлом, и не хакерская атака. Это база данных, которая когда-то утекла, определенные лица собирали, накапливали данные, - сказал министр.

Ранее об утечке данных казахстанцев сообщила вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева. По ее словам, в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

Минцифры изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.