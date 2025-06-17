Масштабная база данных «Жители Казахстана 2024» утекла в сеть — ЦАРКА

По ее словам, в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей, что охватывает большую часть населения страны.

— Это не просто имена. Опубликованная база содержит важнейшие персональные данные граждан. В частности, указаны фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, ИИН, гражданство, национальность, адрес проживания, срок регистрации и проживания, а также мобильные, домашние и рабочие телефоны, — рассказала Енлик Сатиева.

Некоторые данные могли быть получены от медицинских организаций, в частности, поликлиник и стоматологических учреждений.

Предполагается, что база может принадлежать конкретной организации, также может быть собранной из нескольких источников по ИИН. Сейчас проводится расследование.

Кроме того, после того, как гражданам было отправлено официальное уведомление о возможном распространении персональных данных, узнать, были ли они скомпрометированы, можно с помощью сервиса Nomad Guard в мобильном приложении Egov mobile. Об этом сообщил руководитель проекта Руслан Тургульдинов.

— В настоящее время данная база в сервисе не отображается. Только после официального распространения push-уведомления или SMS граждане могут ознакомиться с информацией, касающейся их данных. Это необходимо для защиты персональных данных граждан и страхования от мошеннических действий, — сказал руководитель проекта.

По его словам, Nomad Guard — это специальный сервис, который позволяет пользователям контролировать безопасность своих личных данных. Система своевременно информирует граждан в случае утечки данных.

Ранее сообщалось, что Минцифры изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.