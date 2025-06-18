Нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных — ответ Минюста

Из-за масштабной утечки персональных данных казахстанцев в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

Позже в Минцифры сообщили, что совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводится всесторонняя проверка.

— Перевыпускать ИИН смысла нет, потому что это идентификационный номер. Что касается кредитов и мошенников, мы с коллегами тоже совместно эту работу делали, на Egov есть сервис как «Стоп‑кредит», где вы можете поставить себя в этот реестр, и никто на вас кредит оформить не сможет. Только когда вы сами разрешите. Поэтому данные все защищены, — ответил вице-министр.

Он подчеркнул, что важно соблюдать определенные правила безопасности, чтобы снизить мошеннические риски.

— Здесь важно никому не доверять и смс‑коды не говорить, которые приходят дополнительно. Все, что касается смс‑кодов, вы можете их указывать только когда получаете госуслуги, — сказал Бекболат Молдабеков. — Важно защитить себя: не отправлять никому смс, которые приходят с номера 1414, и лучше обезопаситься и поставить «Стоп‑кредит». А при необходимости открыть себе этот доступ, это делается буквально за пару минут.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев.