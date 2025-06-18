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    12:37, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных — ответ Минюста

    Могут ли перевыпустить ИИН казахстанцев и обновить сведения, которые отвечают за безопасность персональных данных в свете последней утечки данных, ответил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    удостоверение личности
    Коллаж: Kazinform

    Из-за масштабной утечки персональных данных казахстанцев в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

    Позже в Минцифры сообщили, что совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводится всесторонняя проверка. 

    — Перевыпускать ИИН смысла нет, потому что это идентификационный номер. Что касается кредитов и мошенников, мы с коллегами тоже совместно эту работу делали, на Egov есть сервис как «Стоп‑кредит», где вы можете поставить себя в этот реестр, и никто на вас кредит оформить не сможет. Только когда вы сами разрешите. Поэтому данные все защищены, — ответил вице-министр.

    Он подчеркнул, что важно соблюдать определенные правила безопасности, чтобы снизить мошеннические риски.

    — Здесь важно никому не доверять и смс‑коды не говорить, которые приходят дополнительно. Все, что касается смс‑кодов, вы можете их указывать только когда получаете госуслуги, — сказал Бекболат Молдабеков. —  Важно защитить себя: не отправлять никому смс, которые приходят с номера 1414, и лучше обезопаситься и поставить «Стоп‑кредит». А при необходимости открыть себе этот доступ, это делается буквально за пару минут.

    Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев.

    Теги:
    Минюст ИИН Утечка данных Кибербезопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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