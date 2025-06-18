Мажилис принял законопроект по противодействию отмыванию доходов

Законопроект разработан в целях усовершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Документом предусматривается следующее:

введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

введение для субъектов финансового мониторинга обязанности по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на 2 уровня — национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами приняты нормы, касающиеся:

снижения порога по операциям по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввозу в Республику Казахстан либо вывозу из Республики Казахстан культурных ценностей с 45 млн тенге до 1 млн тенге;

установления порога для операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу;

проведения уполномоченным органом по финансовому мониторингу анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

введения обязательной проверки кандидата, претендующего на должность руководящего работника финансового учреждения на наличие его связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

введения требования по отсутствию у бенефициарного собственника — юридического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

введения понятия «финансирование оружия массового уничтожения»;

включения в перечень субъектов, подлежащих финансовому мониторингу Фонда социального медицинского страхования;

введения запрета на учреждение банков-ширм;

внедрения скоринговой системы при проведении процедур надлежащей проверки субъектов финансового мониторинга;

внедрения дистанционного мониторинга субъектов финансового мониторинга;

введения для государственных органов обязанности по проведению секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения раз в три года.

Ранее, депутаты Мажилиса одобрили проект Закона РК «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.