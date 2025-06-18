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    15:16, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан получит заем на 42 млрд тенге от Международного банка реконструкции и развития

    Заем привлекут для проекта ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Международный банк
    Фото: openigo.com

    Депутаты Мажилиса сегодня одобрили проект Закона РК «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.

    Как рассказал глава Минцифры, проект согласован Указом Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года и направлен на оперативное сокращение цифрового неравенства между городом и селом.

    Цель Соглашения — развитие телекоммуникационной инфраструктуры, т. е. местной сети до домохозяйств в селах, а также создание условий для стимулирования частных инвестиций в отрасль и поддержка малых и средних операторов связи.

    Проект охватит 1123 сел, где проживает порядка 2,3 млн граждан (более 500 тыс домохозяйств) и будет реализован за 3 года, в период с 2025 года по 2027 год.

    Общий объем инвестиций составит порядка 84 млрд тенге, где до 50% капитальных затрат будут субсидированы в рамках Проекта:

    • 42 млрд тенге (50%) — финансирование частных операторов связи;
    • 42 млрд тенге (50%) — заем Всемирного банка.

    Условия займа:

    • Единовременная комиссия — 0,25%;
    • Процентная ставка — около 0,9% в год;
    • Платежи — дважды в год: 15 апреля и 15 октября;

    Представитель заемщика — Министерство финансов РК.

    Участие в конкурсе смогут принять национальные операторы связи, имеющие не менее 350 собственных абонентов, и подтвержденную финансовую устойчивость.

    Мадиев отметил, что максимальный размер субсидии на один подпроект составит до 250 млн тенге.

    — Реализация данного Проекта даст положительные социально-экономические эффекты, развитие малого и среднего бизнеса в селе, дополнительные налоговые поступления в бюджет (более 2 млрд тенге) и создаст более 800 временных и свыше 200 постоянных рабочих мест, — подчеркнул министр.

    Теги:
    МЦРИАП Всемирный банк Банки
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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