Казахстан получит заем на 42 млрд тенге от Международного банка реконструкции и развития

Депутаты Мажилиса сегодня одобрили проект Закона РК «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.

Как рассказал глава Минцифры, проект согласован Указом Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года и направлен на оперативное сокращение цифрового неравенства между городом и селом.

Цель Соглашения — развитие телекоммуникационной инфраструктуры, т. е. местной сети до домохозяйств в селах, а также создание условий для стимулирования частных инвестиций в отрасль и поддержка малых и средних операторов связи.

Проект охватит 1123 сел, где проживает порядка 2,3 млн граждан (более 500 тыс домохозяйств) и будет реализован за 3 года, в период с 2025 года по 2027 год.

Общий объем инвестиций составит порядка 84 млрд тенге, где до 50% капитальных затрат будут субсидированы в рамках Проекта:

42 млрд тенге (50%) — финансирование частных операторов связи;

42 млрд тенге (50%) — заем Всемирного банка.

Условия займа:

Единовременная комиссия — 0,25%;

Процентная ставка — около 0,9% в год;

Платежи — дважды в год: 15 апреля и 15 октября;

Представитель заемщика — Министерство финансов РК.

Участие в конкурсе смогут принять национальные операторы связи, имеющие не менее 350 собственных абонентов, и подтвержденную финансовую устойчивость.

Мадиев отметил, что максимальный размер субсидии на один подпроект составит до 250 млн тенге.