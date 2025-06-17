«Silk Way Star» — новый проект ТРК Президента и CMG

Документ принят в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики в Республику Казахстан, церемония подписания состоялась в присутствии глав двух государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина.

Подписи под документом поставили директор ТРК Президента Раушан Кажибаева и руководитель Медиакорпорации Китая CMG Шэнь Хайсюн.

«Silk Way Star» — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Проект включает в себя конкурсные выступления, шоу и гала-концерт. Яркие кросс-культурные музыкальные коллаборации, исполнение песен на разных языках создадут уникальный творческий диалог культур. Зрители стран региона получат возможность наблюдать за красочными эпизодами нового шоу в эфире телеканалов Silk Way и CGTN.

— Подписанное сегодня Соглашение открывает новую страницу в сотрудничестве между нашими медиакомпаниями. Впервые две крупнейшие медиакомпании Казахстана и Китая будут совместно работать над проектом мирового уровня –сказала директор ТРК Президента Раушан Кажибаева.

— Масштаб проекта Silk Way Star соответствует стратегическому уровню сотрудничества ТРК Президента и Медиакорпорации Китая. Его совместное производство — это уникальный опыт для обеих компаний — отметил в свою очередь руководитель CMG Шэнь Хайсюн.

Также ТРК Президента и Медиакорпорация Китая подписали Соглашение о реализации совместных проектов в сфере СМИ.

Напомним, в 2024–2025 годах ТРК Президента и CMG успешно провели: телемост «Астана-Пекин», телеконференцию «SCO — Build Strength Through Multilateral Dialogue», спецвыпуски «SCOConnect». На постоянной основе осуществляется взаимный обмен и трансляция казахстанских и китайских документальных фильмов.

Для справки:

Телерадиокомплекс Президента РК является крупнейшей казахстанской медиакомпанией полного цикла, в состав которой входят: республиканский телеканал JibekJoly, международные телеканалы Silk Way и Silk Way Cinema, МИА «Казинформ», радио «JibekJoly» и Центр документального кино.

Медиакорпорация Китая (CMG) — один из крупнейших медиа конгломератов в мире. Включает Центральное телевидение Китая (CCTV), Китайскую международную телевизионную сеть (CGTN), Китайское национальное радио (CNR) и Китайское международное радио (CRI). Всего в состав корпорации входит 47 телеканалов, 17 радиостанций и 17 газет.