Экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы

Дело рассматривалось в суде №2 Медеуского района под председательством судьи Каната Аринова.

Приговором суда Светлана Жолманова была признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

— Жолмановой назначить отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, — огласил приговор судья.

По этому же делу на скамье подсудимых находился и второй обвиняемый — Данияр Кушалиев. Суд признал его виновным по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

— Меру пресечения в отношении Кушалиева в виде подписки о невыезде изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей и взять его под стражу из зала суда немедленно, — зачитал он.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год Жолманова под предлогом помощи в покупке недвижимости и участии в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела миллионами тенге, принадлежащими гражданам.

В ходе следствия было выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.

По словам потерпевших, Жолманова под предлогом помощи в покупке недвижимости и участии в тендерных проектах просила их взять кредиты сразу в нескольких банках и передать деньги ей. Они доверяли ей из-за ее статуса судьи.

Судебные заседания по делу откладывались несколько раз из-за отказа Жолмановой являться в суд, затем процесс проходил без участия подсудимой.