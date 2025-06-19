Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»

На сегодняшний день в комплексе тренируются 600 детей, 85 из которых обучаются на бюджетной основе. Здесь функционируют 57 спортивно-оздоровительных групп.

Фото: Акорда

Центр «Даулет» является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.

Фото: Акорда

В мае текущего года на базе центра впервые в Азии был проведен Virtus World Tennis Championship 2025 — чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане.