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    12:35, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»

    В рамках рабочей поездки по столице Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра «Даулет», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»
    Фото: Акорда

    На сегодняшний день в комплексе тренируются 600 детей, 85 из которых обучаются на бюджетной основе. Здесь функционируют 57 спортивно-оздоровительных групп.

    Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»
    Фото: Акорда

    Центр «Даулет» является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.

    Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»
    Фото: Акорда

    В мае текущего года на базе центра впервые в Азии был проведен Virtus World Tennis Championship 2025 — чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. 

    Глава государства посетил теннисный центр «Даулет»
    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана Астана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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