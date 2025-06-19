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    11:43, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане

    Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане
    Фото: Акорда

    Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане
    Фото: Акорда

    На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов. В беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане
    Фото: Акорда

    — Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе, — сказал Глава государства.

    В беседе с юными боксерами Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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