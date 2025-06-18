Дефицит бюджета в 2024 году составил 3,6 трлн тенге - Минфин Казахстана

Как сообщил министр финансов Мади Такиев, по предварительным данным, реальный рост ВВП составил 4,8%. Дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг находится в заданном коридоре 23,7% к ВВП и составляет 31,8 трлн тенге. Инфляция в сравнении с 2023 годом снизилась с 9,8% до 8,6%.

В целом, все социальные обязательства Правительство исполнило, в том числе на поддержку регионам направлено 7,1 трлн тенге, на социальную сферу - 8,8 трлн. тенге.

Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. Из них собственные доходы РБ - 13,5 трлн тенге. План не исполнен на 608,6 млрд тенге.

На снижение поступлений по доходам повлияли следующие факторы:

- во-первых, уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причинам сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией по 188 крупным предприятиям на 1,4 трлн тенге;

- во-вторых, рекордный возврат НДС из бюджета в сумме 1 трлн 216 млрд тенге, что в 3 раза больше, чем в 2023 году. По итогам 2025 года, ожидается аналогичная сумма возврата и за 5 месяцев возврат НДС уже составляет 673 млрд тенге;

- в-третьих, в отчетном году сохранялась волатильность цен на основные экспортные металлы, к примеру, по цинку цена снижалась на 22%, по алюминию на 8%, по меди на 5%.

- в-четвертых, уменьшение объемов импорта из третьих стран на 2 млрд долл. США.

Вместе с тем, в 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота в экономике, в том числе через цифровизацию фискального администрирования, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд тенге или на 37%.

Доначислено налогов по актам проверок порядка 377 млрд тенге, по итогам камерального контроля взыскано в бюджет 262 млрд тенге.

Расходы бюджета исполнены на 98% и составили 23,6 трлн тенге. Не исполнено 526 млрд тенге. Из них 12 млрд тенге – это нераспределенный остаток средств резерва Правительства и прочая экономия.

На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования из республиканского бюджета выделено 93,8 млрд тенге. Обеспечены жильем 4557 семей социально-уязвимых слоев населения. Построено и реконструировано 3 412,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 90,1 км сетей теплоснабжения.