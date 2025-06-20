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    01:05, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик сенсационно обыграл лучшего теннисиста мира

    Теннисист из Казахстана Александр Бублик (45-е место в рейтинге ATP) встретился с итальянцем Янником Синнером (1-е место) в 1/8 финала турнира в Галле (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: Olympic.kz

    Бублик сенсационно победил Синнера в по итогам трех сетов — 3:6, 6:3, 6:4 — и вышел в четвертьфинал.

    Для Александра Бублика это вторая победа в карьере над Янником Синнером. Первая была также одержана казахстанцем на турнире в Галле — в 2023 году: тогда Синнер снялся при счете 5:7, 0:2. Также теннисисты недавно встречались друг с другом на «Ролан Гаррос»: в четвертьфинале Синнер разгромил Бублика в трех сетах — 6:1, 7:5, 6:0.

    Как сообщалось, Казахстан завоевал шесть медалей на старте молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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