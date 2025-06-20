Александр Бублик сенсационно обыграл лучшего теннисиста мира

Бублик сенсационно победил Синнера в по итогам трех сетов — 3:6, 6:3, 6:4 — и вышел в четвертьфинал.

Для Александра Бублика это вторая победа в карьере над Янником Синнером. Первая была также одержана казахстанцем на турнире в Галле — в 2023 году: тогда Синнер снялся при счете 5:7, 0:2. Также теннисисты недавно встречались друг с другом на «Ролан Гаррос»: в четвертьфинале Синнер разгромил Бублика в трех сетах — 6:1, 7:5, 6:0.

Как сообщалось, Казахстан завоевал шесть медалей на старте молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе.





