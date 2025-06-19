Казахстан завоевал три «золота» на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе

В Вунгтау (Вьетнам) стартовал молодежный чемпионат Азии по видам борьбы.

В стартовый день казахстанским классикам удалось завоевать шесть медалей, среди которых три являются золотыми.

Победителями ЧА стали Исхар Курбаев (до 60 кг), Багдат Сабаз (до 67 кг), Акжан Ыкыласов (до 77 кг).

Юсуф Мациев (до 97 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) заняли второе место. Бронзовым призером стал Диас Калтай (до 82 кг).