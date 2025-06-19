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    17:34, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что предприятие оснащено высокотехнологичной автоматизированной линией Kindus южнокорейского производства и способно выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan
    Фото: Акорда

    На предприятии трудятся 50 специалистов, прошедших обучение у инженеров Kindus для работы с современным оборудованием и технологиями. Было отмечено, что сэндвич-панели востребованы в строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.

    В ходе беседы с представителями трудового коллектива Глава государства выразил уверенность, что завод укрепит свои конкурентные преимущества и внесет вклад в развитие инфраструктуры Казахстана. 

    Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова, теннисный центр «Даулет» и завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Заводы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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