Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan

На предприятии трудятся 50 специалистов, прошедших обучение у инженеров Kindus для работы с современным оборудованием и технологиями. Было отмечено, что сэндвич-панели востребованы в строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.

В ходе беседы с представителями трудового коллектива Глава государства выразил уверенность, что завод укрепит свои конкурентные преимущества и внесет вклад в развитие инфраструктуры Казахстана.

Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова, теннисный центр «Даулет» и завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане.