Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов коллективу завода Orbis Heavy Machinery
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по сборке специализированной и коммерческой техники марки KIA.
С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей.
Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест.
Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.
Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.
Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.