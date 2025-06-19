Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов коллективу завода Orbis Heavy Machinery

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по сборке специализированной и коммерческой техники марки KIA.

С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей.

Фото: Акорда

Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест.

Фото: Акорда

Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.

Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда