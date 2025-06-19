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    16:33, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов коллективу завода Orbis Heavy Machinery

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства посетил завод техники Orbis Heavy Machinery
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по сборке специализированной и коммерческой техники марки KIA.

    С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей.

    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда

    Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест.

    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда

    Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.

    Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.

    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда
    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда

    Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.

    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда
    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда
    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда
    завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery, производство техники, автопром
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Производство Заводы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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