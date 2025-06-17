24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных коммуникаций.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

Ранее Глава государства отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что двусторонние связи Казахстана с Китаем достигли нового «золотого периода».

Фото: Акорда

Фото: Акорда