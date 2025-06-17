РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем

    По итогам переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем
    Фото: Акорда

    Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных коммуникаций.

    Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

    Ранее Глава государства отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев также заявил, что двусторонние связи Казахстана с Китаем достигли нового «золотого периода».

    24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем
    Фото: Акорда
    24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем
    Фото: Акорда
    24 документа подписаны по итогам переговоров между Казахстаном и Китаем
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Международные отношения Си Цзиньпин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают