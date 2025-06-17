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    19:10, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК: Двусторонние связи Казахстана и Китая достигли нового «золотого периода»

    Как подчеркнул Глава нашего государства, Председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами.

    Президент провел переговоры с Председателем КНР
    Фото: Акорда

    — Китайская Народная Республика — добрый сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана. Благодаря Вашей личной поддержке казахско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства. Если внимательно изучить нашу общую историю, можно убедиться, что отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу, — отметил Президент Казахстана.

    Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового «золотого периода», внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита Председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности.

    — В Казахстане Вас знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. С Вашим именем неразрывно связано прогрессивное развитие Вашей страны. Убежден, под Вашим сильным и авторитетным руководством Китайская Народная Республика достигнет новых высот в социально-экономической модернизации и дальнейшем повышении благосостояния граждан. Мы искренне радуемся Вашим грандиозным успехам по построению социализма с китайской спецификой в новую историческую эпоху. Высоко ценю Ваше доброе отношение ко мне лично и ко всему народу Казахстана, — сказал Президент.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Главу КНР тепло приветствовали дети, которые обратились к нему на казахском и китайском языках.

    Также во время прибытия высокопоставленного гостя самолет Си Цзиньпина сопровождали казахстанские истребители.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Китай КНР Си Цзиньпин
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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