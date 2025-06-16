13:55, 16 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.
Также были исполнены традиционные танцы двух народов.