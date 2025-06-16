РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

    Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда

    У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

    В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.

    Также были исполнены традиционные танцы двух народов.

    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Президент Си Цзиньпинді Астана әуежайынан қарсы алды
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Си Цзиньпина
    Фото: Акорда

     

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Китай Визит Си Цзиньпина Видео Си Цзиньпин
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают