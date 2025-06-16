Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.

Также были исполнены традиционные танцы двух народов.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда