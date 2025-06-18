18:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Участники саммита «Центральная Азия — Китай» подписали Астанинскую декларацию
По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Центральная Азия — Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Также был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.