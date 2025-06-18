Участники саммита «Центральная Азия — Китай» подписали Астанинскую декларацию

Также был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.