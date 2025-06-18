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    18:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Участники саммита «Центральная Азия — Китай» подписали Астанинскую декларацию

    По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Центральная Азия — Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Астанинскую декларацию саммита «Центральная Азия — Китай» подписали главы государств
    Фото: Акорда

    Также был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

    Астанинскую декларацию саммита «Центральная Азия — Китай» подписали главы государств
    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Сотрудничество Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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