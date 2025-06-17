Казахстан и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике

– Ключевым фактором региональной устойчивости является взаимодействие в энергетической сфере. В Центральной Азии сосредоточено 20% мировых запасов урана, свыше 17% нефти, 7% природного газа, а также внушительные залежи редких земельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли без преувеличения огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Китай».

Президент отметил, что важно уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников.

– Учитывая богатый, успешный опыт Китайской Народной Республики в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической отрасли. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время, – сказал Президент Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству второй АЭС в Казахстане. Сегодня первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр в кулуарах второго саммита «Центральная Азия» прокомментировал планы по строительству второй АЭС в Казахстане.