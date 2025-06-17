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    16:12, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда примут окончательное решение по строительству второй АЭС в Казахстане

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал планы по строительству второй АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: freepik

    — Я думаю, осенью. Затягивать никто не будет. К осени уже будут цифры, данные, может быть и раньше, — сказал первый заместитель Премьера в кулуарах второго саммита «Центральная Азия». По его словам, к этому же времени определят и площадку для строительства.

    Ранее сообщалось о том, что китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

    По словам председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у Китая и России.

    Теги:
    Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Роман Скляр Энергетика АЭС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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