Когда примут окончательное решение по строительству второй АЭС в Казахстане

— Я думаю, осенью. Затягивать никто не будет. К осени уже будут цифры, данные, может быть и раньше, — сказал первый заместитель Премьера в кулуарах второго саммита «Центральная Азия». По его словам, к этому же времени определят и площадку для строительства.

Ранее сообщалось о том, что китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

По словам председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у Китая и России.