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    17:17, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане

    Китайская СNNC определена лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у Китая и России, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    АЭС
    Фото: "Alter Ego"

    – Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС, – сказал Саткалиев. – Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР.

    Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

    - У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы, - отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

    Теги:
    Минэнерго РК Китай АЭС
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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