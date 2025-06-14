Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане

– Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС, – сказал Саткалиев. – Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР.

Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

- У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы, - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.