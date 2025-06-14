Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане

Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.

По результатам проведённой работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:

-​по ориентировочной стоимости строительства;

-​срокам реализации проекта;

-​модели привлечения финансирования;

-​подходам к локализации оборудования и строительных работ;

-​предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;

-​возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;

-​вопросы социальных обязательств.

В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом».

Далее следуют предложения китайской «China National Nuclear Corporation». Предложения французской «Électricité de France» и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте.

Таким образом, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

В настоящее время согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.