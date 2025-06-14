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    11:08, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане

    Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    АЭС
    Фото: storage.googleapis.com

    Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.

    По результатам проведённой работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея).

    Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:

    -​по ориентировочной стоимости строительства;
    -​срокам реализации проекта;
    -​модели привлечения финансирования;
    -​подходам к локализации оборудования и строительных работ;
    -​предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
    -​возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
    -​вопросы социальных обязательств.

    В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

    Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом».

    Далее следуют предложения китайской «China National Nuclear Corporation». Предложения французской «Électricité de France» и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте.

    Таким образом, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

    В настоящее время согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

    Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

    Теги:
    Минэнерго РК АЭС
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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