Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане
Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.
По результатам проведённой работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея).
Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:
-по ориентировочной стоимости строительства;
-срокам реализации проекта;
-модели привлечения финансирования;
-подходам к локализации оборудования и строительных работ;
-предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
-возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
-вопросы социальных обязательств.
В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.
Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом».
Далее следуют предложения китайской «China National Nuclear Corporation». Предложения французской «Électricité de France» и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте.
Таким образом, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.
В настоящее время согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.
Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.