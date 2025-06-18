Циклоны надвигаются: в Казахстане ожидаются ливни и спад жары

По данным синоптиков, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

— В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями и грозами. На западе, севере, 19–20 июня на северо-западе РК прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах с выпадением града. На севере и востоке Казахстана в дневные часы ожидается постепенный спад жары — термометры опустятся до комфортных +20…+28 °C, — говорится в сообщении.