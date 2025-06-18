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    15:55, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Циклоны надвигаются: в Казахстане ожидаются ливни и спад жары

    РГП «Казгидромет» представил прогноз погоды по Казахстану на 19-21 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным синоптиков, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

    — В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями и грозами. На западе, севере, 19–20 июня на северо-западе РК прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах с выпадением града. На севере и востоке Казахстана в дневные часы ожидается постепенный спад жары — термометры опустятся до комфортных +20…+28 °C, — говорится в сообщении.

    Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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