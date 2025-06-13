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    21:50, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области

    Устраняется дефект цементобетонного покрытия на 1265 км автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании КазАвтоЖол.

    Из-за жары деформировалось покрытие на трассе в Павлодарской области
    Фото: КазАвтоЖол

    — 12 июня 2025 года около 18:30 на 1265-м километре платного участка автомобильной дороги республиканского значения Iб категории «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)» в результате резкого повышения температуры воздуха (+33…+35 °C) произошло коробление плит цементобетонного покрытия.

    Из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области
    Фото: КазАвтоЖол

    Дорожными службами установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. На участок направлена необходимая техника, ведутся ремонтные работы. Организовано круглосуточное дежурство, отметили в компании.

    Ранее на трассе Тараз — Шымкент были полностью ликвидированы последствия ДТП с участием крупногабаритного груза.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Жара Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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