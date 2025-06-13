Из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области

— 12 июня 2025 года около 18:30 на 1265-м километре платного участка автомобильной дороги республиканского значения Iб категории «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)» в результате резкого повышения температуры воздуха (+33…+35 °C) произошло коробление плит цементобетонного покрытия.

Фото: КазАвтоЖол

Дорожными службами установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. На участок направлена необходимая техника, ведутся ремонтные работы. Организовано круглосуточное дежурство, отметили в компании.

Ранее на трассе Тараз — Шымкент были полностью ликвидированы последствия ДТП с участием крупногабаритного груза.