Из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области
Устраняется дефект цементобетонного покрытия на 1265 км автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании КазАвтоЖол.
— 12 июня 2025 года около 18:30 на 1265-м километре платного участка автомобильной дороги республиканского значения Iб категории «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)» в результате резкого повышения температуры воздуха (+33…+35 °C) произошло коробление плит цементобетонного покрытия.
Дорожными службами установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. На участок направлена необходимая техника, ведутся ремонтные работы. Организовано круглосуточное дежурство, отметили в компании.
Ранее на трассе Тараз — Шымкент были полностью ликвидированы последствия ДТП с участием крупногабаритного груза.