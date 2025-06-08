Движение на трассе Тараз — Шымкент полностью восстановлено

— За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап — от расчистки до финального контроля состояния покрытия — потребовал слаженности, техники и высокой ответственности, — прокомментировали в КазАвтоЖол.

Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.

Напомним, 5 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз — Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения. После чего было введено ограничение на движение грузового транспорта.