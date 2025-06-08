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    20:33, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Движение на трассе Тараз — Шымкент полностью восстановлено

    По состоянию на 16:00 последствия ДТП с участием крупногабаритного груза на трассе Тараз — Шымкент полностью ликвидированы, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Движение на трассе Тараз — Шымкент полностью восстановлено
    Фото: кадр из видео

    — За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап — от расчистки до финального контроля состояния покрытия — потребовал слаженности, техники и высокой ответственности, — прокомментировали в КазАвтоЖол.

    Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.

    Напомним, 5 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз — Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения. После чего было введено ограничение на движение грузового транспорта.

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Трассы Шымкент Тараз Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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