ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз–Шымкент: запрещен проезд грузовиков

Вчера в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.

По состоянию на 20:30 часов 5 июня на 653-м километре автомобильной дороги «Граница РФ (КПП „Жайсан“) — Мартук — Актобе (северный обход) — Карабутак — Кызылорда — Шымкент (северный обход) — Тараз (объездная дорога) — Кордай — Алматы — Хоргос — граница с Китаем (КПП „Нұр Жолы“)», в направлении Тараз — Шымкент продолжаются работы по восстановлению проезда после дорожно-транспортного происшествия с участием крупногабаритного грузовика.

На месте происшествия дорожные службы совместно с департаментом полиции организовали реверсивное движение по одной полосе, чтобы избежать заторов и скоплений транспорта.

Ход работ осложняется тем, что вес транспортируемого груза составляет 205 тонн. Для ликвидации последствий задействованы четыре автокрана грузоподъемностью 200, 100 и 50 тонн.

Ситуация находится под контролем, службы работают в круглосуточном режиме.