Росатом не включен в санкционные списки — Агентство РК по атомной энергии

Как отметили в Агентстве, в целом, в настоящее время только Россия и Китай могут самостоятельно предложить полный комплекс услуг — от финансирования до локализации переделов ядерно-топливного цикла, подготовки кадров, проектирования, строительства и обращения и переработки отработавшего ядерного топлива. При этом Россия обладает обширным опытом реализации атомных проектов за рубежом. В ее портфеле более 20 построенных реакторов в Китае, Турции, Бангладеш, Беларуси, Индии, Иране и Египте. Особо отмечается способность адаптировать проекты под национальные требования и привлекать к участию местную промышленность.

Также ведомство заявила, что «Росатом» в настоящее время не включен в международные санкционные списки. Тем не менее, предусмотрены меры на случай изменения ситуации».

— На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, у нас будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах. Например, есть возможность применения соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов, — уточнили в ведомстве.

В Агентстве также напомнили, что атомная энергетика как отрасль, связанная с социально-гуманитарными задачами и климатической повесткой, в целом не попадает под санкционные ограничения.

— Все понимают, что АЭС будет строиться на территории Казахстана с участием международных компаний и будет принадлежать полностью Казахстану. В любом случае конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан, — подчеркнули в Агентстве.

Кроме того, выбор компании, которая возглавит консорциум, был основан на комплексной технической и экономической оценке, включая возможные санкционные риски.

— Консорциум будет возглавляться подрядчиком, прошедшим тщательную оценку рисков, в том числе сценариев введения новых антироссийских санкций и возможных перебоев с поставками оборудования. По последним данным, «Росатом» нет в санкционных списках. Вопросы наложения санкций решаются на заседаниях Совета Безопасности ООН при участии стран — ядерных держав, — добавили в ведомстве.

Ранее были названы факторы, влияющие на тариф за электроэнергию с АЭС для казахстанцев.

Напомним, что «Росатом» выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в нашей стране.