Названы факторы, влияющие на цену энергии с АЭС для казахстанцев

Среди определяющих параметров — итоговая стоимость самого проекта, операционные затраты на эксплуатацию станции, условия привлечения заемных средств и другие составляющие финансовой модели.

— Очевидно, что тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы, — пояснили в Агентстве.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, после завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сопоставима или даже ниже, чем от традиционных угольных и газовых станций. Атомная генерация также обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность, так как не зависит от волатильности топливных рынков.

Срок службы станции, по проекту, составляет более 60 лет. Окончательные параметры тарифа будут озвучены после завершения всех расчетов и согласований.

Также в Агентстве подчеркнули, что с учетом временной стоимости денег рыночный тариф к моменту ввода станции в эксплуатацию будет отличаться от сегодняшнего уровня.

В качестве примера — опыт Турции: если в 2010 году средняя стоимость электроэнергии в стране составляла около 5 центов за кВт·ч, то тариф, закрепленный в межправительственном соглашении между Турцией и Россией на 50% выработки атомной станции, составлял 12,35 центов.

Однако к 2025 году рыночная цена в Турции достигла порядка 15 центов за кВт·ч. Таким образом, за время реализации проекта договорной тариф оказался ниже рыночной стоимости.

Ранее сообщалось, как Казахстан решит вопрос отходов и экобезопасности на первой АЭС.