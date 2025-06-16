Как Казахстан решит вопрос отходов и экобезопасности на первой АЭС

Согласно расчетам, при эксплуатации одного энергоблока мощностью 1200 мегаватт ежегодно образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов. За весь срок эксплуатации двухблочной станции — более 60 лет — суммарный объем составит около 7200 тонн.

— Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить полную их безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно, — сообщили в Агентстве.

Отдельным блоком прорабатывается стратегия по обращению с отработанным (или облученным) ядерным топливом. Несмотря на то, что оно уже использовалось в реакторе, оно содержит несгоревший уран и может быть переработано для повторного использования, что значительно повышает эффективность ядерного топливного цикла.

По данным Агентства, при работе двухблочной станции образуется около 50 тонн отработанного топлива в год. В объеме это примерно 5 кубометров.

— Действующее на сегодняшний день законодательство Казахстана в области обращения с радиоактивными отходами четко определяет требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами, которые образуются не только на АЭС, но и во многих отраслях деятельности, таких как медицина, промышленность, научные исследования и многое другое, — пояснили в ведомстве.

Работу с отходами в стране уже ведет РГП «Национальный ядерный центр» РК, который на протяжении многих лет принимает на долговременное хранение твердые радиоактивные отходы и отработавшие источники ионизирующего излучения. Кроме того, у Национального ядерного центра есть практический опыт обращения с отработанным топливом: там, в частности, осуществляется хранение топлива от реактора БН-350.

Экологические и социальные критерии — одни из ключевых в методологии отбора лидера международного консорциума. Как отметили в Агентстве, от вендора требуется не только технологическая надежность, но и соблюдение международных стандартов экологической безопасности.

Так, по расчетам, при эксплуатации станции мощностью 2400 мегаватт потери воды на испарение через градирни составят порядка 63 млн кубометров в год — это всего 0,3% от годового природного испарения с поверхности озера Балхаш.

С социальной стороны проект рассматривается как драйвер регионального и национального развития: он обеспечит рабочие места, развитие промышленности, науки и образовательных программ.

— Проект АЭС — это не просто «привезут и построят», а долгосрочный вклад в развитие региона и в целом страны: создание рабочих мест как на этапе строительства, так и в ходе эксплуатации, подготовка квалифицированных кадров, развитие научного потенциала, инвестиции в инфраструктуру, развитие отечественной промышленности, — отметили в Агентстве.

Напомним, что Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

В Агентстве РК по атомной энергии рассказали, по каким критериям определяли лидера международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.