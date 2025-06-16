Как выбирали лидера консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане

По информации ведомства, для отбора была разработана специальная методология интегрированной оценки. В нее вошли ключевые направления: безопасность станции, технологические и финансовые параметры, международный опыт, подготовка кадров, уровень локализации и другие показатели.

– Основным критерием была безопасность, в рамках которой рассматривался ряд критериев. Например, наличие двойной герметичной оболочки (контейнмента), сочетание активных и пассивных систем защиты, системы аварийного питания и генераторов, вероятностная оценка возникновения аварий или отказов, – рассказали в Агентстве.

По словам специалистов, все предложенные технологии сопоставимы с точки зрения безопасности: они способны выдерживать землетрясения до 9 баллов и имеют вероятность аварии не выше 10⁻⁷ в год.

Среди других критериев, так называемая референтность технологии, то есть подтвержденный опыт ее эксплуатации, включая наличие построенных и действующих энергоблоков как внутри страны-владельца, так и за ее пределами. Также учитывалось, насколько успешно компании реализовывали проекты за рубежом, где приходится учитывать местную нормативную базу, инфраструктуру и ресурсы.

Важным аспектом стало и наличие у потенциальных участников опыта по созданию эффективных международных консорциумов. Это предполагает способность лидера взаимодействовать с другими поставщиками оборудования, а также присутствие на всех этапах ядерно-топливного цикла с возможностью локализации части процессов в Казахстане.

Почему выбрали Росатом и кто войдет в консорциум

Методология оценки была разработана Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» при участии французской инжиниринговой компании Assystem. На ее основе провели всестороннюю оценку реакторных технологий и сопутствующих предложений от потенциальных вендоров.

По итогам анализа лидером международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане была выбрана корпорация «Росатом». В ближайшее время Агентство совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» начнет работу по формированию самого консорциума.

– Сотрудничество с компанией, выбранной в качестве лидера консорциума, основано на результатах комплексной технической и социально-экономической оценки. Выбор отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана, – сообщили в Агентстве.

Казахстан и Россия уже имеют успешный опыт взаимодействия в энергетике и атомной отрасли, подчеркивают в ведомстве.

При этом, как отмечают специалисты, будущая АЭС будет строиться с участием международных компаний, но полностью на территории Казахстана и в интересах страны.