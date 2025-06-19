РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Как Казахстан перевыполнил доходный план бюджета

    С января по май текущего года план по доходам бюджета выполнен на 100,5 %. Об этом сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бюджет
    Коллаж: Kazinform; Freepik

    Сегодня на пленарном заседании Сената депутат Серик Шайдаров задал вопрос относительно исполнения доходной части республиканского бюджета в этом году.

    – Какие существуют риски невыполнения плана по доходам? – поинтересовался сенатор.

    Вице-премьер – министр национальной экономики напомнил об изменениях в ценах на нефть.

    – При планировании бюджета и прогнозировании показателей на прошлый год основными ориентирующими данными были: цена на нефть марки Brent – 75 долларов США, а курс национальной валюты к доллару – 470 тенге. Сейчас эти показатели значительно отклонились. В первом квартале цена на нефть была 75, но со второго квартала начала снижаться, – отметил Серик Жумангарин.

    В этой связи он подчеркнул, что изменение цен влияет на бюджет.

    – Вместе с тем, сейчас наблюдается положительная динамика цен на экспортные металлы. Если сравнить показатели 2024 и 2025 годов, то за январь-май алюминий подорожал на 9 процентов, серебро — на 26,5 процента, золото — на 38,3 процента, цинк — на 5,8 процента, медь — на 4 процента. Это очень хорошая новость, – сказал вице-премьер.

    По его словам, за счет налогового и таможенного администрирования в бюджет дополнительно привлечено 400 миллиардов тенге. При этом эффективность повысилась благодаря цифровизации.

    – В целом, за январь-май план по доходам выполнен на 100,5 процента… Если внешняя конъюнктура изменится, это повлияет на внутренние факторы. В таком случае бюджетные параметры могут быть пересмотрены, – заявил Серик Жумангарин.

    Отметим, что ранее цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану.

    Теги:
    Правительство Сенат Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают