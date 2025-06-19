Как Казахстан перевыполнил доходный план бюджета

Сегодня на пленарном заседании Сената депутат Серик Шайдаров задал вопрос относительно исполнения доходной части республиканского бюджета в этом году.

– Какие существуют риски невыполнения плана по доходам? – поинтересовался сенатор.

Вице-премьер – министр национальной экономики напомнил об изменениях в ценах на нефть.

– При планировании бюджета и прогнозировании показателей на прошлый год основными ориентирующими данными были: цена на нефть марки Brent – 75 долларов США, а курс национальной валюты к доллару – 470 тенге. Сейчас эти показатели значительно отклонились. В первом квартале цена на нефть была 75, но со второго квартала начала снижаться, – отметил Серик Жумангарин.

В этой связи он подчеркнул, что изменение цен влияет на бюджет.

– Вместе с тем, сейчас наблюдается положительная динамика цен на экспортные металлы. Если сравнить показатели 2024 и 2025 годов, то за январь-май алюминий подорожал на 9 процентов, серебро — на 26,5 процента, золото — на 38,3 процента, цинк — на 5,8 процента, медь — на 4 процента. Это очень хорошая новость, – сказал вице-премьер.

По его словам, за счет налогового и таможенного администрирования в бюджет дополнительно привлечено 400 миллиардов тенге. При этом эффективность повысилась благодаря цифровизации.

– В целом, за январь-май план по доходам выполнен на 100,5 процента… Если внешняя конъюнктура изменится, это повлияет на внутренние факторы. В таком случае бюджетные параметры могут быть пересмотрены, – заявил Серик Жумангарин.

Отметим, что ранее цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану.