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    11:34, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану

    Фьючерсы на сырую нефть резко выросли — до 13% после того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNBC

    нефть
    Фото: freepik

    Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 9,66%, до $74,64 за баррель, а цена на Brent выросла на 9,27%, до $75,79 за баррель. Это может стать самым значительным однодневным ростом с 2020 года.

    Напомним, иранские власти подтвердили взрывы на нескольких объектах в Тегеране и центральных провинциях страны на фоне резкого обострения напряженности с Израилем.

    Теги:
    Нефть/газ Мировая экономика Нефть
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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