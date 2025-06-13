Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 9,66%, до $74,64 за баррель, а цена на Brent выросла на 9,27%, до $75,79 за баррель. Это может стать самым значительным однодневным ростом с 2020 года.

Напомним, иранские власти подтвердили взрывы на нескольких объектах в Тегеране и центральных провинциях страны на фоне резкого обострения напряженности с Израилем.



