Израиль заявил, что нанес превентивный удар по Ирану

— Мы нанесли удар по сердцу иранской ядерной программы. Мы нацелились на главный объект по обогащению урана в Натанзе. […] Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы по созданию баллистических ракет, — заявил в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что военные также нанесли удар по иранским ученым-ядерщикам.

По словам Нетаньяху, операция «будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения угрозы» со стороны Ирана.

Объявляя о начале операции, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в стране введено «особое чрезвычайное положение», и ответное нападение Ирана ожидается в ближайшее время.

— После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю и его гражданскому населению, — говорится в заявлении.

Иранские государственные СМИ сообщают, что Израиль нанес удары по жилым районам Тегерана и других городов, однако подтверждения этой информации нет.

Иранские СМИ также сообщают, что под удар попала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции в иранской столице.

Как сообщает Tasnim, командующий КСИР Салами погиб при ударе Израиля,

Первый этап

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что израильские военные начали «превентивную, точную и комбинированную операцию» по нанесению ударов по иранской ядерной программе.

Он добавил, что удары были нанесены в ответ на «продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля».

Согласно заявлению, в первом этапе операции по нанесению ударов в разных районах Ирана участвовали десятки израильских истребителей.

— Сегодня Иран ближе чем когда-либо к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой угрозу существованию Государства Израиль и серьезную угрозу для всего мира, — заявили военные.

В заявлении говорится, что армия «готова продолжать действовать по мере необходимости».

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на иранские государственные СМИ, что к северо-востоку от Тегерана были слышны взрывы. Журналисты Би-би-си также получили подтверждение взрывов от жителей Тегерана.

Источник Reuters в Иране также сообщил о взрывах в районе завода в Натанзе, находящемся более чем в 200 км от Тегерана. Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил агентству, что руководство страны проводит экстренное совещание.

По данным иранских СМИ, полеты в международном аэропорту Тегерана приостановлены.

В Израиле, тем временем, ночью звучали сигналы воздушной тревоги.

Израильские власти также закрыли воздушное пространство страны. Судя по данным сервиса Flightradar24, направлявшиеся в аэропорт имени Бен-Гуриона самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

«Все испортит»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование и призвал Израиль не наносить удар по Ирану.

-Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти, — сказал президент США журналистам в Белом доме.

По его словам, «довольно хорошая» сделка по иранской ядерной программе близка, но нападение Израиля на Иран может разрушить шансы на достижение соглашения.

— Я не хочу, чтобы они вступали в конфликт, поскольку, по моему мнению, это все испортит, — добавил Трамп.

Wall Street Journal ночью сообщал со ссылкой на источники, что Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье.

Источники издания Axios утверждали, что США сообщили Израилю, что не будут принимать непосредственного участия в ударах.

После начала израильских ударов госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не участвовал в операции.

По его словам, Израиль проинформировал США об ударах по Ирану «в целях самообороны».

Как сообщают корреспонденты Би-би-си в Белом доме, Трамп пока не планирует комментировать последние события.

По данным CNN, он собрал экстренное совещание своей администрации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за угроз безопасности.