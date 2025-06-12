США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за угроз безопасности

Они не уточнили, что стало причиной эвакуации, однако в последние дни переговоры по ядерной программе Ирана фактически зашли в тупик.

- Мы постоянно оцениваем необходимое количество персонала во всех наших посольствах. На основании нашего последнего анализа мы решили сократить присутствие нашей миссии в Ираке, — сказал представитель Госдепартамента США.

Официальные лица не говорят, что именно подтолкнуло власти США к принятию решения об эвакуации сотрудников посольства.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, Вашингтону стало известно о готовности Израиля начать операцию в Иране. В США опасаются, что Иран может нанести ответный удар по некоторым объектам США в Ираке.

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника также пишет, что Иран составил план ответного удара с использованием сотен баллистических ракет в случае атаки со стороны Израиля.

Напомним, цены на нефть выросли до 69,8 доллара за баррель (+4,3%) на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что усиливает опасения относительно возможных перебоев в поставках.