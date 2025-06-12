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    12:52, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за угроз безопасности

    Неосновной персонал посольства США в Багдаде и их семьи будут эвакуированы из-за возросших рисков безопасности, сообщили американские чиновники, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Ирак
    Фото: Wikiway

    Они не уточнили, что стало причиной эвакуации, однако в последние дни переговоры по ядерной программе Ирана фактически зашли в тупик.

    - Мы постоянно оцениваем необходимое количество персонала во всех наших посольствах. На основании нашего последнего анализа мы решили сократить присутствие нашей миссии в Ираке, — сказал представитель Госдепартамента США.

    Официальные лица не говорят, что именно подтолкнуло власти США к принятию решения об эвакуации сотрудников посольства.

    Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, Вашингтону стало известно о готовности Израиля начать операцию в Иране. В США опасаются, что Иран может нанести ответный удар по некоторым объектам США в Ираке.

    Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника также пишет, что Иран составил план ответного удара с использованием сотен баллистических ракет в случае атаки со стороны Израиля.

    Напомним, цены на нефть выросли до 69,8 доллара за баррель (+4,3%) на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что усиливает опасения относительно возможных перебоев в поставках.

    Теги:
    Ирак Иран Мировые новости США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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