США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за угроз безопасности
Неосновной персонал посольства США в Багдаде и их семьи будут эвакуированы из-за возросших рисков безопасности, сообщили американские чиновники, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Они не уточнили, что стало причиной эвакуации, однако в последние дни переговоры по ядерной программе Ирана фактически зашли в тупик.
- Мы постоянно оцениваем необходимое количество персонала во всех наших посольствах. На основании нашего последнего анализа мы решили сократить присутствие нашей миссии в Ираке, — сказал представитель Госдепартамента США.
Официальные лица не говорят, что именно подтолкнуло власти США к принятию решения об эвакуации сотрудников посольства.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, Вашингтону стало известно о готовности Израиля начать операцию в Иране. В США опасаются, что Иран может нанести ответный удар по некоторым объектам США в Ираке.
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника также пишет, что Иран составил план ответного удара с использованием сотен баллистических ракет в случае атаки со стороны Израиля.
Напомним, цены на нефть выросли до 69,8 доллара за баррель (+4,3%) на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что усиливает опасения относительно возможных перебоев в поставках.