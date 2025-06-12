Нефть Brent подорожала на 4,3%

Цены на «чёрное золото» выросли до 69,8 доллара за баррель (+4,3%) на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что усиливает опасения относительно возможных перебоев в поставках.

Госдепартамент и Пентагон США в среду сообщили о сокращении численности персонала до критически необходимого уровня в ряде регионов Ближнего Востока в связи с ухудшением обстановки.

Тем временем министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае провала ядерных переговоров и возникновения конфликта с Вашингтоном Тегеран нанесёт удары по американским базам в регионе. Ранее Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану в случае, если стороны не достигнут нового соглашения по ядерной программе.

Дополнительную поддержку ценам оказали данные Управления энергетической информации США (EIA). Согласно отчёту, коммерческие запасы нефти сократились на 3,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 6 июня. Это значительно превысило прогноз аналитиков, опрошенных WSJ, ожидавших снижения лишь на 1,6 млн баррелей.

Рисковые активы

Американские биржевые индексы закрылись разнонаправленно на фоне замедления инфляции. Отметим, годовой уровень инфляции в мае слегка ускорился – до 2,4% по сравнению с 2,3% в апреле, что оказалось ниже прогнозов экономистов (2,5%). Инфляция в помесячном выражении также оказалась слабее ожиданий и составила всего 0,1%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен (CPI), исключающий волатильные категории – продукты питания и энергоносители, – продемонстрировал более умеренные темпы роста как в месячном (0,1%), так и в годовом выражении (2.8%).

Президент Дональд Трамп отреагировал на статистику, вновь призвав ФРС немедленно снизить процентные ставки на один полный процентный пункт. К нему присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, обвинив ФРС в «монетарной халатности» из-за отказа от смягчения условий заимствования.

Защитные активы

После публикации умеренных данных по инфляции в США и на фоне усиливающейся геополитической напряжённости инвесторы массово переключились на защитные активы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась с 4,47% до 4,42% на фоне роста ожиданий скорого снижения ставок ФРС. Индекс доллара ослаб до 98,63 пункта (-0,5%), реагируя как на снижение инфляционного давления, так и на политическое давление на ФРС со стороны администрации Трампа. На этом фоне золото подорожало на 1,3% – 3 386 долларов за унцию, получив поддержку от снижения реальных ставок и курса доллара, роста спроса на активы-убежища в условиях угроз со стороны Ирана и сохраняющейся глобальной нестабильности.