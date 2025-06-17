«Закон джунглей»: Си Цзиньпин высказался о мировой торговой войне

— На фоне беспрецедентных перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всём мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей, — сказал он.

Как заявил лидер Китая, сторонники протекционизма, гегемонизма нанесут ущерб и другим, и самим себе.

— Я всегда подчеркиваю, что нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперёд. Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле сообщества единой судьбы, а не под господством закона джунглей, — добавил Си Цзиньпин.

Сегодня в Астане проходит второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием лидеров стран Центральной Азии и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.



