РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    «Закон джунглей»: Си Цзиньпин высказался о мировой торговой войне

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита «Центральная Азия — Китай» высказался о тарифной и торговой войне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Закон джунглей»: Си Цзиньпин высказался о мировой торговой войне
    Фото: Акорда

    — На фоне беспрецедентных перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всём мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей, — сказал он.

    Как заявил лидер Китая, сторонники протекционизма, гегемонизма нанесут ущерб и другим, и самим себе.

    — Я всегда подчеркиваю, что нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперёд. Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле сообщества единой судьбы, а не под господством закона джунглей, — добавил Си Цзиньпин.

    Сегодня в Астане проходит второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием лидеров стран Центральной Азии и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 

    Теги:
    Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Торговля Война Си Цзиньпин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают