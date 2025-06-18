Отсрочку от армии для студентов Foundation планируют узаконить в Казахстане

Как сообщил в кулуарах Мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, соответствующие законодательные изменения уже готовятся. По его словам, одна из главных проблем — это несоответствие сроков: участники Foundation формально ещё не являются студентами в период весеннего или осеннего призыва.

— По признанию программы Foundation мы будем согласовывать с Министерством обороны синхронизацию приказов, чтобы призыв начинался только после того, как студенты будут официально зачислены и получат полноценный статус. Второе — мы будем инициировать законодательные изменения, чтобы программа Foundation официально входила в образовательный цикл, — сказал Саясат Нурбек.

Он также уточнил, что по Назарбаев Университету этот вопрос уже решён. Приказ об освобождении студентов Foundation от призыва подписан, и проблема для них полностью закрыта.

Поводом для обсуждения стал случай, произошедший 4 июня, когда в Астане задержали выпускника программы Foundation Назарбаев университета и увезли в военкомат.

Ранее Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников.