РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:32, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Отсрочку от армии для студентов Foundation планируют узаконить в Казахстане

    В Казахстане планируют признать программу Foundation официальной частью образовательного процесса. Это позволит ее участникам получать статус студента и право на отсрочку от призыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство Обороны РК ҚР Қорғаныс министрлігі
    Фото: Kazinform

    Как сообщил в кулуарах Мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, соответствующие законодательные изменения уже готовятся. По его словам, одна из главных проблем — это несоответствие сроков: участники Foundation формально ещё не являются студентами в период весеннего или осеннего призыва.

    — По признанию программы Foundation мы будем согласовывать с Министерством обороны синхронизацию приказов, чтобы призыв начинался только после того, как студенты будут официально зачислены и получат полноценный статус. Второе — мы будем инициировать законодательные изменения, чтобы программа Foundation официально входила в образовательный цикл, — сказал Саясат Нурбек.

    Он также уточнил, что по Назарбаев Университету этот вопрос уже решён. Приказ об освобождении студентов Foundation от призыва подписан, и проблема для них полностью закрыта.

    Поводом для обсуждения стал случай, произошедший 4 июня, когда в Астане задержали выпускника программы Foundation Назарбаев университета и увезли в военкомат.

    Ранее Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников.

    Теги:
    Армия Призыв Миннауки и высшего образования РК Студенты Назарбаев университет
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают