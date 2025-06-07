Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников
Министерство обороны РК прокомментировало распространённые в СМИ и соцсетях видео, на которых, по утверждению авторов, запечатлены случаи якобы принудительного задержания граждан призывного возраста, передает агентство Kazinform.
В ведомстве подчеркнули, что призыв на срочную воинскую службу проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают трудности с вручением повесток, поскольку многие граждане не проживают по месту регистрации или вовсе не зарегистрированы по фактическому адресу. В таких случаях обеспечение явки возлагается на органы внутренних дел.
В Минобороны пояснили, что нередко призывники отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции и оказывают сопротивление, что приводит к их принудительному доставлению в местные органы военного управления.
— Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством, — говорится в сообщении.
Министерство напомнило, что за уклонение от службы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, и призвало граждан не распространять недостоверную информацию.
Ранее первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию.