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    14:43, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников

    Министерство обороны РК прокомментировало распространённые в СМИ и соцсетях видео, на которых, по утверждению авторов, запечатлены случаи якобы принудительного задержания граждан призывного возраста, передает агентство Kazinform.

    призыв
    Фото: пресс-служба Шымкентского гарнизона Минобороны РК

    В ведомстве подчеркнули, что призыв на срочную воинскую службу проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают трудности с вручением повесток, поскольку многие граждане не проживают по месту регистрации или вовсе не зарегистрированы по фактическому адресу. В таких случаях обеспечение явки возлагается на органы внутренних дел.

    В Минобороны пояснили, что нередко призывники отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции и оказывают сопротивление, что приводит к их принудительному доставлению в местные органы военного управления.

    — Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством, — говорится в сообщении.

    Министерство напомнило, что за уклонение от службы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, и призвало граждан не распространять недостоверную информацию.

    Ранее первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию. 

    Теги:
    Армия Призыв Минобороны РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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