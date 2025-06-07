Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников

В ведомстве подчеркнули, что призыв на срочную воинскую службу проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают трудности с вручением повесток, поскольку многие граждане не проживают по месту регистрации или вовсе не зарегистрированы по фактическому адресу. В таких случаях обеспечение явки возлагается на органы внутренних дел.

В Минобороны пояснили, что нередко призывники отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции и оказывают сопротивление, что приводит к их принудительному доставлению в местные органы военного управления.

— Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством, — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что за уклонение от службы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, и призвало граждан не распространять недостоверную информацию.

Ранее первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию.