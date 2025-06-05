Имеют право обратиться в суд - Минобороны РК о насильном призыве в армию

— К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо. Вместе с тем хочу отметить: в нашем государстве Президент чётко обозначил — главенствуют закон и порядок. В Конституции РК, в статье 36, нет понятия «добровольно» — там говорится об обязанности гражданина и его долге. Он обязан её исполнять, а если не исполняет, то закон должен применяться в отношении такого гражданина, — заявил Султан Камалетдинов.

Замминистра также спросили о принимаемых мерах против насильственного призыва.

— По всем проведённым проверкам: если гражданин считает, что его права нарушены — он имеет полное право обратиться в суд. Мы живём в правовом государстве. За тот период, в течение которого я исполняю обязанности первого заместителя министра обороны, подобных случаев зафиксировано не было, — подчеркнул он.

Ранее Султан Камалетдинов прокомментировал, почему молодые казахстанцы все реже стремятся служить в армии.