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    12:55, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Имеют право обратиться в суд - Минобороны РК о насильном призыве в армию

    Первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сборы призывников
    Фото: Министерство обороны РК

    — К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо. Вместе с тем хочу отметить: в нашем государстве Президент чётко обозначил — главенствуют закон и порядок. В Конституции РК, в статье 36, нет понятия «добровольно» — там говорится об обязанности гражданина и его долге. Он обязан её исполнять, а если не исполняет, то закон должен применяться в отношении такого гражданина, — заявил Султан Камалетдинов.

    Замминистра также спросили о принимаемых мерах против насильственного призыва.

    — По всем проведённым проверкам: если гражданин считает, что его права нарушены — он имеет полное право обратиться в суд. Мы живём в правовом государстве. За тот период, в течение которого я исполняю обязанности первого заместителя министра обороны, подобных случаев зафиксировано не было, — подчеркнул он.

    Ранее Султан Камалетдинов прокомментировал, почему молодые казахстанцы все реже стремятся служить в армии.

    Теги:
    Армия Призыв Минобороны РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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