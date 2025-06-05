Почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии - ответ замминистра обороны

— Причин очень много. Каждый человек формируется в определенной среде — в семье, детском саду, школе. Молодые люди, привыкшие к зоне комфорта, свободе, своему распорядку жизни, сталкиваясь с необходимостью все изменить, естественно, испытывают страх. Это нормальное явление. Вопрос в том, как человек справляется с этим страхом. Это наша общая проблема, которую необходимо решать вместе, — отметил замминистра.

Журналисты напомнили о случаях гибели военнослужащих, что также может влиять на отношение к службе.

— Вы знаете, люди, к сожалению, гибнут не только в армии. Это происходит и в школах, и в детских садах, и на дорогах. Поэтому не стоит заострять внимание только на этом. Есть статистика, которая показывает, что в Вооружённых силах количество подобных случаев значительно снижается, — заявил Султан Камалетдинов.

Ранее сообщалось, что начался призыв в Национальную гвардию Казахстана.