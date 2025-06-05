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    11:49, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии - ответ замминистра обороны

    Первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате прокомментировал, почему молодые казахстанцы все реже стремятся служить в армии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    военнослужащий
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Причин очень много. Каждый человек формируется в определенной среде — в семье, детском саду, школе. Молодые люди, привыкшие к зоне комфорта, свободе, своему распорядку жизни, сталкиваясь с необходимостью все изменить, естественно, испытывают страх. Это нормальное явление. Вопрос в том, как человек справляется с этим страхом. Это наша общая проблема, которую необходимо решать вместе, — отметил замминистра.

    Журналисты напомнили о случаях гибели военнослужащих, что также может влиять на отношение к службе.

    — Вы знаете, люди, к сожалению, гибнут не только в армии. Это происходит и в школах, и в детских садах, и на дорогах. Поэтому не стоит заострять внимание только на этом. Есть статистика, которая показывает, что в Вооружённых силах количество подобных случаев значительно снижается, — заявил Султан Камалетдинов.

    Ранее сообщалось, что начался призыв в Национальную гвардию Казахстана.

    Теги:
    Военные Армия Минобороны РК Молодежь
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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