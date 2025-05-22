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    19:22, 21 Май 2025 | GMT +5

    Начинается призыв в Национальную гвардию Казахстана

    С 22 мая по 30 июня 2025 года в ряды Национальной гвардии РК будет призвано более 7 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НГ МВД РК.

    Начинается призыв в Национальную гвардию Казахстана
    Фото: Нацгвардия

    В Национальной гвардии МВД РК состоялось межведомственное совещание, посвящённое организации весеннего призыва молодого пополнения в 2025 году. Согласно утверждённому плану, в период с 22 мая по 30 июня 2025 года в ряды Национальной гвардии РК будет призвано более 7 тысяч человек. Из них порядка 5 000 новобранцев будут направлены в воинские части, выполняющие задачи по охране общественного порядка в крупных городах и областных центрах страны.

    — Особая роль в обеспечении внутренней безопасности и стабильности отведена военнослужащим срочной службы воинских частей 5573 (города Астана), 5571 (город Алматы) и 5574 (город Туркестан). Ежедневно личный состав указанных подразделений задействуется в охране правопорядка, сопровождении и охране мероприятий государственного, общественно-политического и культурно-массового значения. В связи с возросшими требованиями к оперативности и выносливости личного состава, в эти части призывники будут отбираться с учётом физических параметров, отдается предпочтение молодым людям ростом 175 см и выше, — отметили в пресс-службе Нацгвардии.

    Отметим, что призыв в ряды Нагвардии будет осуществляться аналогично призыву в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.

    Теги:
    МВД РК Военные Армия Нацгвардия Призыв
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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