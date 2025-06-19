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    16:09, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат вернул в Мажилис законопроект о соцгарантиях для силовиков с рядом поправок

    Сенат Парламента рассмотрел и в целом поддержал законопроект. Однако в документ внесли поправки, после чего он возвращен на повторное рассмотрение в Мажилис, передает корреспондент агентства Kazinform.

    терракт
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Сенаторы предложили ряд изменений, касающихся жилищных выплат:

    • теперь предельная норма квадратных метров жилья для получения жилищной выплаты будет определяться Правилами жилищного обеспечения, утверждаемыми Правительством. Ранее этот лимит был фиксирован — 90 кв. м.;
    • уточнены основания для перерасчета выплат, если сотрудник ранее уже получил жилье или компенсации. Это позволит избежать двойного финансирования и сделать систему более справедливой.

    В целом в законе содержатся следующие нормы:

    • жилищные выплаты будут получать сотрудники прокуратуры, гражданской защиты и экономических расследований;
    • выплаты можно тратить не только на покупку или аренду, но и на накопление для ипотеки;
    • использовать выплаты можно максимум 8 лет, договор обязателен независимо от срока;
    • служебное жилье можно будет бесплатно оформить в собственность после 20 лет службы; это право также получат семьи погибших;
    • военные получат 1,2 МРП за сутки участия в учениях и других мероприятиях без командировочных;
    • вместо «департаментов внутренних дел» — «департаменты полиции», исключено понятие «местная полицейская служба».
    • запрещено закрывать лицо в общественных местах, кроме случаев, предусмотренных законом.

    Законопроект с предложенными Сенатом поправками теперь будет повторно рассмотрен в Мажилисе.

    Теги:
    Сенат Военные Парламент Законопроекты Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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