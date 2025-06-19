16:09, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Сенат вернул в Мажилис законопроект о соцгарантиях для силовиков с рядом поправок
Сенат Парламента рассмотрел и в целом поддержал законопроект. Однако в документ внесли поправки, после чего он возвращен на повторное рассмотрение в Мажилис, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сенаторы предложили ряд изменений, касающихся жилищных выплат:
- теперь предельная норма квадратных метров жилья для получения жилищной выплаты будет определяться Правилами жилищного обеспечения, утверждаемыми Правительством. Ранее этот лимит был фиксирован — 90 кв. м.;
- уточнены основания для перерасчета выплат, если сотрудник ранее уже получил жилье или компенсации. Это позволит избежать двойного финансирования и сделать систему более справедливой.
В целом в законе содержатся следующие нормы:
- жилищные выплаты будут получать сотрудники прокуратуры, гражданской защиты и экономических расследований;
- выплаты можно тратить не только на покупку или аренду, но и на накопление для ипотеки;
- использовать выплаты можно максимум 8 лет, договор обязателен независимо от срока;
- служебное жилье можно будет бесплатно оформить в собственность после 20 лет службы; это право также получат семьи погибших;
- военные получат 1,2 МРП за сутки участия в учениях и других мероприятиях без командировочных;
- вместо «департаментов внутренних дел» — «департаменты полиции», исключено понятие «местная полицейская служба».
- запрещено закрывать лицо в общественных местах, кроме случаев, предусмотренных законом.
Законопроект с предложенными Сенатом поправками теперь будет повторно рассмотрен в Мажилисе.