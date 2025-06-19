Планирование бюджета в узком кругу пора прекращать – спикер Сената

Во время обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2024 год сенаторы выразили недовольство тем, что один раз утвержденный бюджет неоднократно пересматривается. Эти замечания поддержал и спикер Сената.

— В прошлом году вы меняли расходную часть бюджета 13 раз, а доходную — 3 раза. Возможно, были объективные причины, связанные с поступлениями и налогами. Но здесь возникает системная проблема. Почему так было спланировано? Было ли это сделано поверхностно? Если так, то какова ответственность тех, кто это планировал? Были ли они привлечены к ответственности? Или мы снова пойдем по тому же пути в следующем году? Планирование ведь должно опираться на данные. А исходные данные были верными? Очевидно, что к вопросу планирования бюджета нужно подходить комплексно и выводить его на новый уровень. Так больше продолжаться не может, — сказал он.

Спикер Сената отметил, что необходимо разработать более открытый формат бюджетного планирования.

— Изменять бюджет 13 раз за год — это своего рода рекорд. Надеемся, что в будущем мы таких рекордов не достигнем. Нужно серьезно поработать в этом направлении. Было бы целесообразно, чтобы министерства не разрабатывали планы в одиночку, а привлекали специалистов, независимых экспертов через общественные советы. Когда бюджет разрабатывается в корпоративном стиле, когда один-два человека принимают решения исключительно по своему усмотрению, это рано или поздно приводит к ошибкам. Поэтому пришло время обеспечить как прозрачность бюджетного планирования, так и внедрение новых принципов, — заявил Маулен Ашимбаев.

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