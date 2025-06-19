Планирование бюджета в узком кругу пора прекращать – спикер Сената
Председатель Сената Маулен Ашимбаев предложил министру финансов Мади Такиеву проработать механизмы привлечения независимых экспертов и общественных советов к процессу планирования бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2024 год сенаторы выразили недовольство тем, что один раз утвержденный бюджет неоднократно пересматривается. Эти замечания поддержал и спикер Сената.
— В прошлом году вы меняли расходную часть бюджета 13 раз, а доходную — 3 раза. Возможно, были объективные причины, связанные с поступлениями и налогами. Но здесь возникает системная проблема. Почему так было спланировано? Было ли это сделано поверхностно? Если так, то какова ответственность тех, кто это планировал? Были ли они привлечены к ответственности? Или мы снова пойдем по тому же пути в следующем году? Планирование ведь должно опираться на данные. А исходные данные были верными? Очевидно, что к вопросу планирования бюджета нужно подходить комплексно и выводить его на новый уровень. Так больше продолжаться не может, — сказал он.
Спикер Сената отметил, что необходимо разработать более открытый формат бюджетного планирования.
— Изменять бюджет 13 раз за год — это своего рода рекорд. Надеемся, что в будущем мы таких рекордов не достигнем. Нужно серьезно поработать в этом направлении. Было бы целесообразно, чтобы министерства не разрабатывали планы в одиночку, а привлекали специалистов, независимых экспертов через общественные советы. Когда бюджет разрабатывается в корпоративном стиле, когда один-два человека принимают решения исключительно по своему усмотрению, это рано или поздно приводит к ошибкам. Поэтому пришло время обеспечить как прозрачность бюджетного планирования, так и внедрение новых принципов, — заявил Маулен Ашимбаев.
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