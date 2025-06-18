Сколько денег из Нацфонда возьмет Правительство в 2026 году
Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Мажилисе сообщил, что целевые трансферты из Нацфонда в 2026 году не предусмотрены, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Нацфонд оказывает содействие в экономически сложных ситуациях, сами знаете, в прошлом году были сложные. Но в плане на 2026–2028 годы мы идем только с гарантированным трансфертом, без целевого трансферта. Поэтому в следующем году будет порядка 2,7 трлн тенге взято с Нацфонда. Это гарантированный трансферт, который определен законом. А целевого трансферта не будет, — сказал министр.
Напомним, в Мажилисе сегодня заслушали отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.
Ранее Минфин опубликовал данные о поступлениях и расходах Национального фонда за первые три месяца 2025 года.