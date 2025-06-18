Сколько денег из Нацфонда возьмет Правительство в 2026 году

— Нацфонд оказывает содействие в экономически сложных ситуациях, сами знаете, в прошлом году были сложные. Но в плане на 2026–2028 годы мы идем только с гарантированным трансфертом, без целевого трансферта. Поэтому в следующем году будет порядка 2,7 трлн тенге взято с Нацфонда. Это гарантированный трансферт, который определен законом. А целевого трансферта не будет, — сказал министр.